Вакцинация в Ленобласти для лиц старше 60 лет и студентов останется добровольной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции для лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и студентов Ленобласти останется добровольной, но рекомендуемой из-за высокого риска заражения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Постановление об уточнении "ковидных" ограничений, которое разрабатывает сейчас администрация Ленобласти, не содержит положений об обязательной вакцинации и ужесточающих мер. <...> Решения о введении ограничений принимаются на основе таких важнейших показателей как количество госпитализированных и уровень смертности от COVID-19. За последнюю неделю количество больных с коронавирусной инфекцией в стационарах области сократилось на 250", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора Ленобласти Ольга Историк в ходе заседания правительства региона сообщила, что будет внесено изменение в постановление о вакцинации. Оно будет касаться лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, студентов, а также федеральных государственных служащих, которые осуществляют деятельность на территории Ленинградской области.

Сейчас в регионе вакцинировано 55,1% лиц старше 60 лет от их общего количества. Всего первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 50% взрослого населения.

В Ленобласти введен режим самоизоляции для жителей старше 60 лет, рекомендовано перевести работающих граждан старше 60 лет на дистанционный режим.

Согласно постановлению, основное требование для предприятий Ленобласти всех форм собственности - обеспечить безопасность для посетителей. Это означает, что с 15 ноября все 100% сотрудников предприятий должны быть либо вакцинированы, либо иметь справку о перенесенном заболевании на протяжении шести месяцев, либо медицинский отвод, либо предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа. В случае невозможности предоставить данные документы сотрудник должен быть переведен на удаленную работу.