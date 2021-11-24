В Нижнем Новгороде открыли выставку печатной графики художников из нескольких городов РФ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Первая выставка печатной графики "Нижграф - 2021" открылась в среду в здании Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ), отреставрированного к 800-летию города. В экспозиции представлено 70 работ авторов, в том числе из Санкт-Петербурга и Москвы, сообщила ТАСС заведующая отделом музейных программ НГХМ Елизавета Сурганова.

"У нас представлено 70 работ, художники разные - есть работы из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии", - сказала Сурганова. Выставка будет проходить до 9 января.

По словам собеседницы агентства, из нижегородских авторов на выставке представлен, например, Павел Рыбаков - один из немногих, кто продолжил работать в этом жанре, несмотря на снижение популярности направления. "Когда все это у нас за нерентабельностью исчезло с лица земли, по сути дела в Нижнем Новгороде остался Александр Щелоков, Павел Рыбаков, и все", - объяснила Сурганова,

Она добавила, что в музее также можно увидеть работы Владимира Фуфачева, который приехал в Нижний Новгород из Красноярска, будучи уже членом Союза художников. "Он очень много занимался печатной графикой на высочайшем уровне, но это другая жизненная позиция, другая позиция в искусстве. Это все совершенно не связано с классическими техниками печати, это совершенно авторская техника", - отметила заведующая отделом музейных программ.

Один из организаторов выставки - фотограф Леонид Гройсман - добавил, что в музее представлены работы 23 нижегородских авторов и семи иногородних художников. Уникальность выставки в ее многообразии и новизне. Таких проектов, по его словам, в Нижнем Новгороде ранее не создавалось. "Основная заслуга этой выставки в полноте. Я могу сказать, что ни в Горьком, ни в Нижнем Новгороде такой полной и разнообразной выставки печатной графики совершенно точно никогда не было, в этом ее уникальность", - сказал фотограф.

По его словам, большое количество работ создано за последние два года. "У нижегородских художников мы видим работы, созданные за последние два года, это было условием участия. Эти работы должны были быть новыми и нигде не экспонированы перед этим. <…> А нижегородская графика совершенно разная, одним словом охарактеризовать не получится, как раз основная заслуга выставки в ее полноте. Очень разные вещи мы показали, это здорово, когда нет какого-то однообразия", - отметил Ройзман.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий, в том числе события в НГХМ.