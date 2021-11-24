В Дагестан поступила крупная партия "Спутника V" и "Спутника лайт"

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Крупная партия вакцин от коронавируса "Спутник Лайт" и "Спутник V" объемом более 57 тыс. комплектов доз поступила в среду в Дагестан, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Новая крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции поступила в нашу республику. 31 200 доз вакцины "Спутник Лайт" и 26 400 доз "Спутника V" из холодового центра республиканского центра инфекционных болезней развозятся по прививочным пунктам городов и районов республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 24 ноября в регионе вакцинированы от коронавируса 648 695 человек, что составляет 36% от подлежащего вакцинации контингента.

"Многие люди, переболевшие ранее коронавирусной инфекцией или прошедшие вакцинацию более шести месяцев назад, приходят на ревакцинацию, которая проводится препаратом "Спутник Лайт", - добавили в пресс-службе.

По последним данным, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 60 179. За все время 55 415 пациентов выздоровели.