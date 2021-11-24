Чибис: арктические страны должна объединять цель притока населения на их территории

МУРМАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Арктические регионы РФ и северные территории других стран, расположенных в высоких широтах, должны объединить усилия для притока населения. Это одно из ключевых условий для устойчивого развития Арктики, сообщил в среду губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе IV Международной сессии "Сотрудничество в Арктике".

"Как сделать так, чтобы количество людей, которые занимаются арктическими проектами, живут на территории Арктики, все меньше убавлялось, а, наоборот, прибавлялось. Это вызов для всех без исключения стран с северными территориями, для всех арктических районов - создать действительно интересные и комфортные условия", - сказал Чибис, выступая перед участниками сессии.

Губернатор Мурманской области добавил, что без конструктивного сотрудничества и взаимодействия арктических стран выработать общие решения, связанные, в том, числе с экономикой, безопасностью и экологической повесткой, намного сложнее. "Каждая страна и, конечно, Россия, говоря об Арктике, принимая те или иные решения, исходит из интересов, прежде всего, своего народа. При соблюдении национальных интересов всех стран, у нас с вами есть единая повестка - найти решения, чтобы Арктика развивалась", - резюмировал он.