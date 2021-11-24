В Карелии растет число тяжелых случаев COVID-19 среди граждан старше 40 лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии отмечают рост тяжелых случаев коронавирусной инфекции среди более молодых возрастных групп. Беспокойство вызывают пациенты от 40 до 60 лет, сообщил в среду на заседании правительства республики глава региона Артур Парфенчиков.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал Карелию в числе девяти регионов, где за неделю отмечен максимальный прирост тяжелых пациентов с COVID-19.

"С одной стороны, мы отмечаем стабилизацию общего фона [заболеваемости коронавирусной инфекцией], а количество тяжелых больных увеличивается. И что вызывает тоже беспокойство, увеличивается количеств тяжело больных граждан более молодых возрастных категорий", - сказал Парфенчиков.

По словам главы региона, такую картину в республике связывают с более низкой долей вакцинированных среди граждан младше 60 лет. Парфенчиков привел статистику, согласно которой из 105 тыс. привитых от коронавируса пожилых людей заболели меньше 2 тыс., а умерли - девять. При этом из 45 тыс. человек старше 60 лет, не прошедших вакцинацию, заболели 20 тыс., умерли почти 800 человек.

"Карелия входит в десятку лучших регионов по вакцинации лиц старшего возраста. Собственно, мы видим корреляцию. <…> Я проводил сверку с Республиканской инфекционной больницей: за минувшую неделю более половины пациентов - это лица младше 60 лет, а 40% - младше 50. Мы видим из ежедневной сводки, что достаточно регулярно люди из этой возрастной категории погибают. И далеко не все из них имеют очень серьезные сопутствующие проблемы со здоровьем", - сказал он.

Контроль за действующими ограничениями

Парфенчиков добавил, что в ближайшее время власти региона не намерены вводить новые антиковидные ограничения, а сконцентрируются на контроле за уже существующими. Так, с понедельника в Карелии на дистанционный формат работы или на изолированное рабочее место должны быть переведены все сотрудники старше 50 лет, а с 10 декабря - старше 45 лет, если они не имеют иммунитета к коронавирусу.

"Здесь я попросил бы наши профильные ведомства очень серьезно проконтролировать выполнение этих предписаний, потому что, еще раз повторюсь, сегодня спектр нагрузки на медицину все больше уходит в эту возрастную группу от 40 до 60", - подчеркнул Парфенчиков.

В Карелии, по последним данным, первым компонентном вакцины привились более 246 тыс. человек, или свыше половины взрослого населения республики. Полный курс вакцинации прошли более 224 тыс. человек. Всего в регионе выявили 81 938 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 277 человек, из них 270 не были привиты. Выздоровели за все время 77 198 пациентов, умерли - 1 061. Доля свободных коек составляет 27,7%.