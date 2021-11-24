В Минздраве рассказали о вакцине от ковида для подростков

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе министерства.

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"По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых "Гам-Ковид-Вак М" показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов Минздрав России принял решение о регистрации вакцины "Гам-Ковид-Вак М" для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-17 лет включительно", - говорится в сообщении.

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Регистрационное удостоверение вакцины против новой коронавирусной инфекции для подростков "Спутник M" действует пять лет - до 24 ноября 2026 года. "Дата регистрации: 24 ноября 2021 года. Дата окончания действия: 24 ноября 2026 года", - указано в реестре лекарственных средств Минздрава РФ.

В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.