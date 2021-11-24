Чемпионат Школьной баскетбольной лиги будут проводить в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 ноября. /ТАСС/. Проект "Чемпионат Школьной баскетбольной лиги" планируется реализовать в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе Минобразования республики.

"В Министерстве образования и науки РСО-Алания состоялось торжественное подписание соглашения о присоединении Северной Осетии к проекту "Чемпионат Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", а также Положения о проведении Чемпионата в РСО-Алания в сезоне 2021-2022 г. г.", - говорится в сообщении.

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" проводится с 2007 года и насчитывает 15 баскетбольных сезонов. Чемпионат, изначально задумывавшийся как краевой проект, сейчас является самым масштабным социальным спортивным проектом на всей территории Российской Федерации. Количество регионов, принимающих участие в чемпионате, растет от сезона к сезону. В сезоне 2021-2022 г. г. в чемпионате планируют принять участие 70 регионов РФ. Ежегодно в рамках чемпионата на баскетбольные площадки выходят сотни тыс. участников.

Все общеобразовательные организации, принимающие участие в чемпионате, безвозмездно получат баскетбольные мячи. Команды-призеры муниципального, дивизионального и регионального этапов - наградную продукцию, победители дивизионального этапа - комплекты профессиональной баскетбольной формы. Главный приз чемпионата - поездка на "Финал четырех" баскетбольной Евролиги.

Основной целью чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" является популяризация спорта и активного образа жизни среди подростков. В основные задачи проекта входят создание условий для повышения уровня спортивного мастерства тренеров, игроков и школьных команд и улучшение материально-технической базы общеобразовательных организаций.