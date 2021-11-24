Цифровая платформа будет создана в Чувашии для продвижения туристических продуктов

ТАСС, 24 ноября. Власти Чувашии намерены создать цифровую платформу для продвижения туристических продуктов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства экономического развития и имущественных отношений республики.

"В республике формируют комплекс проектов по реализации программы (государственной программы развития туризма - прим. ТАСС). Он включает мероприятия, направленные на улучшение туристического климата республики и повышение качества предоставляемых услуг. <…> Для продвижения туристских продуктов также планируют создать цифровую платформу и приложения", - отмечается в сообщении.

Для предприятий туриндустрии предусмотрены субсидии на развитие. Ряд мер поддержки будет действовать и для бизнеса, в частности, льготные кредиты и уменьшение налоговых выплат.

По словам заместителя председателя кабинета министров Чувашии - министра экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрия Краснова, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит активизировать два направления - создание инфраструктуры и продвижение туристических продуктов. "Средства из бюджета на поддержку отрасли можно получить только при наличии стратегии, государственной программы. Сейчас мы подошли к этому этапу. <…> Необходимо поднять рентабельность направлений и вовлечь в сферу новых игроков", - процитировали Краснова в пресс-службе.

По информации министерства, у Чувашии уже есть предварительные договоренности о взаимодействии с комитетом по туризму Москвы и Санкт-Петербурга. В самой республике по государственной программы намерены создать не менее четырех брендовых маршрутов. Один из них - "Рунический путь". Он предлагает создание не менее одиннадцати объектов, подчеркивающих национальную самобытность и идентичность Чувашии. В республике планируется построить этнопарки, туристко-информационные центры, объекты показа с дополненной реальностью.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн (в 2019 году) до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов - поддержку государства.