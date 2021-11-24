Дума 16 декабря может рассмотреть в I чтении законопроекты о введении QR-кодов для граждан

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума может на пленарном заседании 16 декабря рассмотреть в первом чтении правительственные законопроекты о введении QR-кодов, свидетельствующих о прививке от ковида или перенесенном заболевании, в общественных местах и на транспорте. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря. Обновленная версия документа размещена в думской электронной базе в среду.

Проект постановления был внесен в Госдуму во вторник. Изначально проекты о введении QR-кодов в нем не были указаны. В профильных комитетах в среду уточнили, что законопроекты планируется рассмотреть в первом чтении в декабре после окончания срока рассылки в регионы для получения отзывов. Совет Думы ранее направил документ в рассылку для обсуждения в субъекты РФ, в Общественную и Счетную палаты РФ, Совет Федерации до 14 декабря включительно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду сообщил, что в адрес депутатов поступило более 120 тыс. официальных обращений по законопроектам. По его словам, обращения внимательно изучаются, как и комментарии в соцсетях. Как отмечал глава одного из профильных комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, депутаты намерены провести встречи и обсудить инициативу с руководством Минздрава и Роспотребнадзора, а также с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.