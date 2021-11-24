В Стамбуле задержали 43 человека, вышедших на улицу с протестом из-за падения лиры

АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали в среду 43 человека в Стамбуле, которые вышли на улицу с протестами против финансовой политики властей.

Как сообщил оппозиционный телеканал Т24, небольшая акция протеста проходила в районе Кадыкёй. Собравшиеся скандировали лозунги "В отставку правительство" и "мы не оставим нашу страну кучке грабителей и воров".

Ранее в среду Главное управление безопасности Турции выявило 271 аккаунт в соцсетях, через которые распространялись призывы к населению выходить на протесты на фоне резкого обесценивания национальной валюты. Против них были возбуждены дела. Полиция заявила, что продолжает мониторить интернет-пространство круглосуточно и намерена принимать жесткие меры против нарушителей.

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы. В январе за доллар давали около 7,3 лиры. Торги вторника начинались с курса 11,38 лиры за доллар, а утром в среду валюта Турции подешевела до 13,15 за доллар. При этом на пике волатильности во вторник курс опускался до уровня 13,5 лиры за доллар.