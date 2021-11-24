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Саудовская Аравия рассмотрит предложение главы Татарстана допустить привитых к хаджу

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил уверенность, что паломничество удастся организовать с помощью совместных договоренностей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии рассмотрят предложение президента Татарстана Рустама Минниханова о допуске к хаджу в 2022 году привившихся от коронавируса российских паломников. Об этом заявил заместитель министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттах бен Сулейман Машат во время рабочей встречи с Миннихановым.

"Я понимаю, что ситуация <...> непростая, пандемия, но как вы видите перспективы хаджа в 2022 году? Хотел бы обсудить с вами условия, при которых паломники из России могли бы посетить хадж. Есть люди, которые вакцинировались, они получают документ, что прошли вакцинацию. Вакцина, которая делается в России, "Спутник V" <...> в ВОЗ пока еще не зарегистрирована, процесс идет. Но мы хотим заранее договориться, чтобы российских паломников пускали с вакцинацией", - обратился Минниханов к представителю Саудовской Аравии.

Замминистра по делам хаджа и умры Абдельфаттах бен Сулейман Машат сообщил, что принимает предложение, его "обязательно рассмотрят" и примут по нему решение.

Минниханов отметил, что понимает высокую ответственность, которая стоит перед руководителями Саудовской Аравии с точки зрения обеспечения безопасности людей во время хаджа. Он выразил уверенность, что паломничество удастся организовать с помощью совместных договоренностей.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияСаудовская АравияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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