Посольство РФ в Праге обеспокоено героизацией нацистов в популярном чешском журнале

ПРАГА, 24 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии в опубликованном в среду на своей станице в Facebook комментарии выразило серьезную обеспокоенность по поводу публикации на сайте популярного чешского журнала Reflex подборки фотографий, оскорбляющих память жертв нацизма и героизирующих гитлеровцев.

"Обратили внимание на появившуюся на сайте чешского издания Reflex публикацию с подборкой исторических фотографий нацистов на оккупированных советских территориях. По замыслу авторов статьи, представленные кадры, на которых запечатлено "доброжелательное" отношение гитлеровцев к местным жителям, видимо, должны иллюстрировать благополучное сосуществование советских граждан с захватчиками и чуть ли не их взаимные симпатии. Появление подобного материала в популярном в Чехии издании вызывает глубокое сожаление и серьезную обеспокоенность", - отмечается в документе.

Диппредставительство в этой связи напомнило, что именно так выглядели геббельсовские агитки периода Второй мировой войны, призванные продемонстрировать "благие намерения" Третьего рейха в отношении славянских народов на захваченных территориях. "Истинные же планы нацистского руководства на сей счет хорошо известны - это ликвидация и порабощение", - подчеркивается в комментарии.

Данная публикация, как отметили дипломаты, идет в русле предпринимаемых в последнее время в Чехии активных усилий по переписыванию истории Второй мировой войны, очернению освободителей и уравниванию их с захватчиками. Она является оскорблением памяти бесчисленных жертв гитлеровского фашизма.

"В совокупности с демонтажем с пражской ратуши мемориальной доски об освобождении города войсками 1-го Украинского фронта Красной Армии, сносом [в Праге] памятника командовавшему им маршалу Ивану Коневу и установкой [в столице республики] мемориала пособникам нацистов "власовцам" материал, опубликованный Reflex, "органично" вписывается в опасный курс, взятый частью чешского истеблишмента. Вопрос - насколько такие провокационные заходы соотносятся с решениями Нюрнбергского трибунала, а также вердиктами национальных судов государств Европы, в том числе Чехословакии, в отношении совершивших на их территориях злодеяния нацистских преступников и их пособников, всех тех, кто боролся с Антигитлеровской коалицией?" - говорится в комментарии.

В нем выражена надежда, что в чешском обществе найдется достаточно сил, чтобы противостоять навязываемым тенденциям. "Рассчитываем, что попыткам бороться с памятниками освободителям, оправдывать и героизировать военных преступников будет в Чехии дана соответствующая оценка, в том числе по линии правоохранительных органов, как это вытекает из резолюций Генассамблеи ООН "О борьбе с героизацией нацизма", - отметило дипломатическое представительство.