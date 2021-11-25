Гинцбург: побочных эффектов после применения назальной вакцины от COVID-19 не обнаружили

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Побочных эффектов после применения назальной вакцины против новой коронавирусной инфекции не зафиксировано, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Пока что мы не видим у назальной вакцины побочных эффектов. Эффективность нужно будет проверять", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли она быть опасна для аллергиков, Гинцбург указал: "Как и любой препарат - только когда стадия обострения заболевания. Когда обострения нет - пожалуйста, используйте, никаких ограничений нет".

В октябре Минздрав России выдал Центру имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам Гинцбурга, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивая еще один барьер на пути инфекции.