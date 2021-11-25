{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гинцбург: побочных эффектов после применения назальной вакцины от COVID-19 не обнаружили

Эффективность препарата нужно будет проверять, подчеркнул директор Центра им. Гамалеи

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Побочных эффектов после применения назальной вакцины против новой коронавирусной инфекции не зафиксировано, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Пока что мы не видим у назальной вакцины побочных эффектов. Эффективность нужно будет проверять", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли она быть опасна для аллергиков, Гинцбург указал: "Как и любой препарат - только когда стадия обострения заболевания. Когда обострения нет - пожалуйста, используйте, никаких ограничений нет".

В октябре Минздрав России выдал Центру имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам Гинцбурга, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивая еще один барьер на пути инфекции.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
Работники авиакомпаний Бразилии начнут бессрочную забастовку 29 ноября
Пилоты и бортпроводники требуют повышения зарплаты
Читать полностью