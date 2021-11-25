Украина намерена вакцинировать 17 млн своих граждан до конца года

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Украина намерена вакцинировать 17 миллионов граждан до конца 2021 года. Это зафиксировано в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике, заключенном с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках программы стенд-бай. Документ был опубликован в среду вечером Министерством финансов Украины.

"Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержки экономического восстановления, мы обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать по крайней мере 17 млн человек до конца 2021 года", - говорится в заявлении.

МВФ отметил низкий уровень вакцинации в Украине как один из рисков для скорейшего восстановления ее экономики.

Киев также пообещал провести аудит 13,3 млрд гривен (около $500 тыс.), которые были выделены из фонда по борьбе с коронавирусом на строительство и ремонт дорог. "Мы передали 212 дел правоохранительным органам и обязуемся полностью сотрудничать с любыми потенциальными уголовными расследованиями по расходам, связанным с COVID-19", - говорится в обязательствах Украины перед МВФ.

По данным Минздрава, на Украине, население которой составляет около 41,6 млн человек, полностью вакцинировались, получив две дозы вакцины, 10,225 млн граждан, одну дозу получили более 13 миллионов человек.