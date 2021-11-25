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Пандемия COVID-19

В Уругвае начнут прививать от коронавируса детей от пяти лет

Вакцинация детей не будет носить обязательный характер

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноября. /ТАСС/. Экспертный совет по вакцинам Уругвая рекомендовал начать прививать от коронавируса детей от пяти до 11 лет. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения страны.

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"Эксперты единогласно рекомендуют расширить кампанию по вакцинации от COVID-19 на детей в возрасте от пяти до 11 лет", - говорится в сообщении. Ранее в Уругвае от коронавируса прививали совершеннолетних и подростков старше 12 лет.

Минздрав отметил, что вакцинация детей не будет носить обязательный характер. Несовершеннолетних будут прививать препаратом американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

По данным Минздрава, к настоящему моменту в Уругвае полностью привиты 74,54% населения. Всего в стране живут 3,5 млн человек. С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 398 тыс. человек, умерли 6 115.

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