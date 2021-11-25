В Чечне планируют до конца 2022 года подвести газ к 4 619 домам

ГРОЗНЫЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Чечни планируют подключить к газу 4 619 домовладений до конца 2022 года в рамках реализации программы социальной газификации. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам совещания в Грозном.

"По графику планируется подвести газ в 2021-2022 годах к 4 619 домам. Еще 7 080 домовладений подпадают под догазификацию, но не имеют регистрации по закону. Что касается общей информации о недвижимости, выявлено 66 630 земельных участков без регистрации в ЕГРН, из которых 5 668 участков - самозахваты. На 483 из них возведены дома, на 155 - фундаменты", - написал Кадыров на своей странице в сети "ВКонтакте".

Он отметил, что поручил к 15 октября 2022 года завершить работы по установлению приборов учета потребляемых ресурсов, провести ремонт и замену устаревших сетей, усилить работу по погашению задолженности, принять меры к незаконно возведенным постройкам.

"Платежная дисциплина потребителей ЧР заметно выросла - за газ с 50-60% до 83%, за электричество - с 60-70% до почти 90%. Также наблюдается снижение разбаланса газа с 42% в 2017 году до 15%", - отметил Кадыров.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится в беззаявительном порядке. Работы по программе идут в регионе с опережением графика, в четвертом квартале этого года планируется подключить к газу 38,9 тыс. домовладений.