В Чечне смертность от коронавируса снизилась на 35%

ГРОЗНЫЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Смертность среди заразившихся коронавирусом в Чеченской Республике снизилась на 35% на фоне хороших показателей вакцинации и благодаря своевременному обращению заболевших в больницы за медицинской помощью. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в сети " ВКонтакте ".

"Благодаря комплексу своевременных профилактических мер нам удалось снизить общую смертность от COVID-19 на 35%. Одна из причин этого - своевременное обращение в больницы за медицинской помощью. Количество людей с тяжелой формой коронавируса уменьшилось с 40 до 25%. Это большой успех", - написал глава Чечни.

Он вновь призвал население при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачам, пройти вакцинацию, а также соблюдать меры безопасности.

По последним данным, в Чеченской Республике выявили 28 007 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел 26 051 человек, 804 умерли. Регион практически достиг 80-процентного показателя вакцинации взрослого населения, уже привито 703 557 человек. Всего же для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать 757 594 человека.