Главу военного полигона Капустин Яр отправили под домашний арест за хищение топлива

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отправил под домашний арест начальника Государственного центрального межвидового полигона Министерства обороны РФ Капустин Яр генерал-полковника Олега Кислова по делу о хищении 300 тонн топлива на общую сумму более 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Кислову в виде домашнего ареста на срок два месяца", - отметили в суде. Как следует из материалов дела, Кислов стал фигурантом расследования, которое еще в мае 2021 года было начало в отношении бывшего начальника 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения полковника Алексея Прудникова.

"Прудников обвиняется в том, что в период с октября 2019 года по декабрь 2020 года в г. Знаменске Астраханской области за безвозмездную передачу ООО "Я-Автодизель" нефтепродуктов, хранившихся на территории 161-й школы техников ракетных войск, и обеспечение беспрепятственного доступа к месту его хранения работников и автотранспорта указанного общества, получил руководителей ООО "Я-Автодизель", взятку на общую сумму 1 900 000 рублей, то есть в особо крупном размере", - сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС. Прудникову было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Как полагает следствие, в результате его действий похищено не менее 300 тонн, ущерб составил не менее 2 млн 138 тыс. 160 рублей.

Изначально суд арестовал Прудникова. Следствие опасалось, что он может скрыться на территории Казастана или уничтожить доказательства по делу. Однако, как пишет газета "Коммерсант", 24 ноября ему была изменена мера пресечения на домашний арест. "Условием выхода обвиняемого из изолятора стали признание вины, раскаяние и заключенное им досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. В рамках этой сделки Алексей Прудников дал показания о трех эпизодах взяток с участием генерала Кислова", - отмечается в материале газеты. Там подчеркивается, что именно показания экс-главы 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения и стал основанием для домашнего ареста Кислова.

Полигон Капустин Яр был создан 13 мая 1946 года как государственный центральный полигон Вооруженных сил СССР для испытаний ракетного вооружения, советских баллистических и зенитных ракет. Административно-жилой центр полигона - город Знаменск. Как сказано на сайте Минобороны РФ, Кислов возглавляет данный полигон с конца июля 2017 года.