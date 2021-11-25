Студенты ДВФУ создали программу для вычисления киберпреступников в банковской сфере

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали программу против хакеров, которые пытаются осуществить взлом и получить доступ в различные системы, в том числе к средствам клиентов банков. Об этом сообщил ТАСС руководитель направления "Кибербезопасность" Института математики и компьютерных технологий ДВФУ Роман Дремлюга.

"Несколько студентов разработали программу, которая с помощью нейронных сетей ищет аномалии в поведении пользователя, которые не может понять человек. Программа, например, понимает, когда пользователь пытается подобрать пароль, делает какие-то запросы, которые делать не должен, или выходит в банковскую сеть в необычное для себя время", - рассказал собеседник, отметив, что эти признаки обычно указывают на попытку мошенников получить доступ к банковским средствам пользователя.

Например, пояснил Дремлюга, программа способна распознать ситуацию, когда человек много раз подряд пытается получить доступ к данным с домашнего компьютера в будний день, хотя обычно с понедельника по пятницу он выходит в сеть с рабочего компьютера. В этом случае система сигнализирует специалисту по кибербезопасности о подозрительной активности.

При этом программа может учитывать ситуации, когда отклонения происходят массово. "Например, на улице сильный снег, и преподаватели вуза массово работают с домашних компьютеров, а не с университетских. Когда программа видит, что такая аномалия отмечается у всех, то понимает, что произошла форс-мажорная ситуация, и не распознает ее как попытку взлома", - уточнил собеседник.

Программа разработана студентами Института математики и компьютерных технологий. Он создан в 2021 году и объединил все ИТ-направления вуза. Здесь готовят специалистов по работе с big data, искусственным интеллектом, информационной безопасностью, веб- и мобильной разработкой, криптографией, в области виртуальной/дополненной реальности и компьютерных игр.