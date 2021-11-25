В СФ предлагают разрешить выдавать QR-коды индивидуально по запросам граждан с антителами

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Региональные управления Роспотребнадзора должны получить право выдавать QR-коды в индивидуальном порядке по запросу граждан, которым не рекомендовано вакцинироваться от коронавируса из-за высокого титра антител. Об этом ТАСС сообщил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

"Мне кажется, что нужно все-таки дать возможность главному санитарному врачу региона выдавать более индивидуально эти QR-коды, например, на основании того, что у человека есть антитела. Подходить механистически к этому тоже нельзя, потому что разные могут быть ситуации: кто-то переболел и не обращался к врачу, ему врачи не рекомендуют прививаться из-за высокого уровня антител, а ему не дают QR-код, кто-то переболел в легкой форме и даже не был внесен в систему и так далее", - отметил Круглый, добавив, что считает разумным внести соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов.

"Есть случаи технических ошибок, разных несогласований. Человек может перенести коронавирусную инфекцию в одном регионе, а потом приехать в другой, а на госуслугах его может и не быть из-за несогласованности между регионами", - подчеркнул сенатор.

По мнению Круглого, QR-коды в данном случае можно выдавать по факту обращения гражданина в Роспотребнадзор, в частности, с результатом анализа на антитела.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу обсуждается на площадке правительства. По словам главы Роспотребнадзора, решение по этому вопросу должно быть "очень взвешенным".

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.