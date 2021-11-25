Золотодобытчики Сибири и Дальнего Востока поставили новые рекорды по загрязнению рек

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Количество случаев загрязнений рек от добычи золота в Сибири и на Дальнем Востоке за последний год увеличилось на 44, а количество загрязненных рек - на 24. Об этом говорится в исследовании Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Проблема загрязнения рек из-за деятельности золотодобывающих компаний чрезвычайно актуальна и требует срочного решения. Так, в 2021 году WWF и партнеры выявили 320 случаев загрязнения 147 рек Сибири и Дальнего Востока ниже участков добычи россыпного золота на протяжении 11,5 тыс. км. По сравнению с 2020 годом количество случаев загрязнения рек увеличилось на 44, количество загрязненных рек на 24, а суммарная протяженность загрязненных участков рек на 2 197 км", - заявляет фонд.

В 2021 году безусловным лидером загрязнения выступает Амурская область, где эксперты выявили 45% от общего количества загрязнений. Если суммировать "вклад" Амурской области, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, получается 85% случаев и 91% протяженности загрязненных участков от общего количества загрязнений в регионах мониторинга. Такие выводы эксперты WWF делают по результатам общественного мониторинга водных объектов бассейна Амура и юга Восточной Сибири ниже мест добычи россыпного золота на основе спутниковых снимков.

"В течение 2021 года мы наблюдали колоссальную работу органов власти Амурской области и Приамурского управления Росприроднадзора, которые выявляли загрязнения рек и контролировали соблюдение золотодобывающими предприятиями требований по охране окружающей среды. Тем не менее все эти усилия не привели к изменению ситуации - реки оказались загрязнены еще больше, чем в прошлом году. На наш взгляд, ситуация с загрязнениями не изменится до тех пор, пока не будет существенно сокращена выдача лицензий на поиск, разведку и добычу россыпного золота. В первую очередь, поисковых лицензий, выдаваемых заявительным порядком и используемых недобросовестными компаниями для прикрытия фактически нелегальной добычи золота. Когда в регионе действует около полутора тысяч лицензий, из которых почти тысяча - поисковые, добиться уменьшения загрязнений рек контрольно-надзорными методами невозможно: имеющегося инспекторского корпуса просто физически не хватает для осуществления полноценного надзора", - заявил директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов, чьи слова приводит фонд.

Эксперты WWF и партнеры уверены: огромное количество небольших компаний, прикрываясь лицензиями, незаконно добывают россыпное золота. При этом подобные компании не подлежат экологическому надзору, так как формально не ведут деятельность, наносящую вред окружающей среде, не выплачивают налоги на добычу полезных ископаемых и сборы за пользование водными объектами, не создают инфраструктуру, необходимую для предотвращения загрязнения рек. По оценке экспертов WWF, около 80% всех случаев загрязнения рек могут быть связаны с деятельностью подобных компаний.

"Мы уже обратились в комиссию по экологии Общественной палаты России с предложением провести в начале 2022 года круглый стол по проблеме с привлечением общественных советов Роснедр и Росприроднадзора - органов власти, ответственных за выдачу лицензий и контроль за соблюдением держателями лицензий требований природоохранного законодательства. Планируется активное участие ряда регионов, где наиболее остра ситуация с влиянием добычи россыпного золота на окружающую среду. Рассчитываем, что результатом встречи станут рекомендации органами власти по наведению порядка как в вопросе лицензирования этого вида деятельности, так и применения механизма государственной экологической экспертизы на этапе согласования данного вида недропользования", - добавил руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.