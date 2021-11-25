Конкурс по приготовлению строганины пройдет в эфире якутского телевидения

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Жители Якутска смогут состязаться в приготовлении строганины, которая представляет собой наструганные ножом тонкие, заворачивающиеся спиралью слои замороженной рыбы или мяса, в прямом эфире местного телевидения. Об этом рассказала журналистам заведующая центром культурно-массовых проектов управления культуры и духовного развития администрации Якутска Василина Кривошапкина.

"Конкурс "Строганина" - один из самых популярных в фестивале "Зима начинается с Якутии". Конкурс по приготовлению северных деликатесов пройдет 5 декабря в прямом эфире местного телевидения. Заявлено 16 команд участников. Надеемся на яркую и интересную борьбу", - рассказала Кривошапкина.

Команда-победитель получит символический кубок и денежный приз в размере 50 тыс. рублей.

По словам организаторов, лучшая строганина получается, когда рыба или мясо заморожены на улице при температуре ниже минус 28 градусов. Сейчас в Якутии установились крепкие морозы выше 40 градусов. В Верхоянске, одном из полюсов холода, зафиксировано - 44,9 градуса мороза.

Ежегодный фестиваль "Зима начинается с Якутии" проводится с 2011 года, он является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России, направлен на закрепление брендов, связанных с климатическими особенностями республики.