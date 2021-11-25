В Британии предупредили о сильно мутировавшем и потенциально опасном штамме коронавируса

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Британские вирусологи сообщили о появлении нового штамма коронавируса, содержащего ряд мутаций, которые потенциально делают его более устойчивым к вакцинам в отличии от любого другого генетического варианта SARS-CoV-2. Как сообщила в среду на своем сайте газета Daily Mail , в шиповидном белке нового штамма B.1.1.529 обнаружены 32 мутации, и сразу несколько из них затрудняют обнаружение патогена антителами.

К настоящему моменту известно только о 10 случаях, когда вариант B.1.1.529 выявлялся при расшифровке геномов коронавируса из образцов, взятых у инфицированных людей. Впервые он был внесен в базы данных 11 ноября. Три случая были отмечены в Ботсване, шесть - в Южно-Африканской Республике, еще один - в Гонконге, где вирус был выявлен у мужчины, прибывшего туда из ЮАР две недели назад. Информации, указывающей на то, что новый вариант вируса может быть особо заразным и способным к столь же быстрому распространению, как и доминирующий в мире дельта-штамм, пока нет.

Обратить пристальное внимание на B.1.1.529 первым призвал на своей странице в Twitter научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Том Пикок. По его словам, у нового штамма "по-настоящему ужасный мутационный профиль спайк-белка".

"Невероятно большое количество мутаций в спайк-белке указывает на то, что он может стать причиной для серьезного беспокойства (прогнозирую, что он будет уходить от большинства известных моноклональных антител)", - написал Пикок. Он отметил, что хотя речь идет о крайне малом количестве выявленных случаев заражения новым штаммом, за ним необходимо пристально наблюдать. Согласие с этой точкой зрения высказали несколько других британских экспертов, подчеркнув при этом, что ключевую роль в определении потенциальной опасности нового штамма будет играть его способность к распространению.

"Природа вирусов предполагает частые и случайные мутации, и нет чего-либо необычного в появлении небольшого количества случаев, когда [у очередного штамма] отмечается новый набор мутаций. Любой вариант, демонстрирующий признаки распространения, быстро проходит процедуру оценки", - заявила представитель учрежденного в апреле этого года Агентства санитарной безопасности Великобритании Мира Чанд, слова которой приводит Daily Mail.

По мнению директора Института генетики Университетского колледжа Лондона профессора Франсуа Балло, новый штамм мог образоваться в организме человека с ослабленной иммунной системой (предположительно, больного ВИЧ/СПИД, который не получал должного лечения). Хроническое течение коронавирусной инфекции, с которой не мог справиться иммунитет, могло позволить вирусу в организме больного за долгое время накопить сразу большое количество мутаций.