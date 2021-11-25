Мэру Хабаровска внесли представление из-за плохой уборки снега в циклон

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Прокуроры в Хабаровске внесли представление главе города из-за плохой уборки снега в циклон. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Сложные погодные условия вскрыли неготовность дорожных и коммунальных служб к обеспечению эффективной работы по ликвидации последствий непогоды, что потребовало проведения проверок надзорным ведомством и принятия мер реагирования. <...> В связи с ненадлежащей организацией контроля за деятельностью муниципальных учреждений при содержании дорог и подготовке снегоуборочной техники прокуратурой города мэру внесено представление, которое находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.

В общей сложности прокурорами объявлено 14 предостережений, внесено 56 представлений об устранении нарушений законов. Должностные лица вызваны к прокурорам для привлечения к административной ответственности.

Снежный циклон обрушился на Хабаровский край в ночь на понедельник. В Хабаровске за первые сутки циклона выпало 70% месячной нормы. В городе были сильные пробки, автомобили, в том числе автобусы, застревали на подъемах, в некоторых местах им помогали спасатели. Отмечались перебои в работе общественного транспорта. Люди жаловались на плохую уборку снега.

В метель в Хабаровском крае также закрывали ряд дорог для автобусов, не работала паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающая остров с материком, было нарушено авиасообщение, до сих пор есть нарушения в электроснабжении в поселениях из-за обрыва проводов.