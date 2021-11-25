МВД Франции уточнило данные по числу погибших при крушении лодки в Ла-Манше

ТАСС, 25 ноября. МВД Франции привело обновленные данные, согласно которым число погибших у берегов Франции мигрантов в результате крушения лодки составило 27 человек, передает в среду телеканал BFMTV.

По данным МВД, двоих человек удалось спасти. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о 31 погибшем.

В среду в районе Кале затонула лодка, перевозившая около 50 нелегальных мигрантов. Они рассчитывали пересечь Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести мигрантов. Прокуратура порта Дюнкерк объявила о начале расследования по статье "непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".