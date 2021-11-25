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Гинцбург заявил, что подростков надо будет ревакцинировать от COVID-19

Никакой разницы со взрослыми не должно быть, отметил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Схема ревакцинации подростков от новой коронавирусной инфекции еще требует изучения, но, вероятнее всего, она будет такой же, как и для взрослого населения, заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Это надо будет смотреть, сейчас их нужно провакцинировать, а потом думать, как часто ревакцинировать. По всей видимости, никакой разницы со взрослыми не должно быть", - сообщил он.

Согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ, до достижения необходимого уровня коллективного иммунитета в настоящий момент осуществляется "экстренная" вакцинация, которая предполагает, что ревакцинация или вакцинация после перенесенного заболевания проводится через шесть месяцев. "Рутинная" вакцинация предполагает проведение данной процедуры раз в 12 месяцев.

В среду заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что вакцина от ковида для подростков получила регистрацию в РФ.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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