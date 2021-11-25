СМИ: Япония потратит порядка $2,6 млрд на расширение программы бесплатных ПЦР-тестов

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено выделить порядка 300 млрд иен ($2,6 млрд) на расширение программы бесплатного ПЦР-тестирования для жителей страны, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета Yomiuri .

Власти в ближайшее время намерены ослабить ограничения на проведение массовых мероприятий с возможностью участия в них всех граждан, которые имеют сертификаты об иммунизации или отрицательные ПЦР-тесты. Тесты на коронавирус будут бесплатными в период до марта следующего года для тех людей, которые не могут пройти вакцинацию по состоянию здоровья. Таким образом правительство рассчитывает избежать возможной дискриминации этой категории жителей страны.

Кроме того, медицинские учреждения в муниципалитетах также смогут направлять на бесплатное тестирование тех, у кого нет симптомов COVID-19, но есть подозрение на заражение коронавирусом. Бесплатное тестирование также будет доступно для людей, контактирующих с зараженным.

Ранее японское правительство одобрило обновленную стратегию по принятию мер в случае новой волны заражений коронавирусом. Она предполагает в том числе увеличение числа коек в больницах для пациентов с коронавирусом на 30%, до 37 тыс.

В Японии в настоящее время динамика прироста новых случаев заражения коронавирусом замедлилась до минимальных значений. 24 ноября по всей стране было выявлено 77 новых случаев инфицирования, зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Кроме того, успешно ведется процесс иммунизации населения. К настоящему времени две дозы вакцины получили 76,4% населения страны, которое составляет порядка 126 млн человек.