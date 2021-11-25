Участок дороги Хабаровск - Владивосток открыли для автобусов после циклона

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения сняли для автобусов с участка дороги Хабаровск - Владивосток после циклона, обрушившегося на Хабаровский край в начале недели. Об этом сообщается на сайте ФКУ ДСД "Дальний Восток".

"Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД "Дальний Восток" сообщает, что с 10:30 (03:30 мск) 25 ноября 2021 года открыт проезд для рейсовых автобусов на участке 27-й км 170-й км федеральной автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток", - говорится в сообщении.

Из-за снегопадов по-прежнему закрыты для автобусов дороги А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре, а также участок со 170-го по 240-й км автодороги А-370 "Уссури" и участок дороги Р-297 "Амур".

Отмечается, что работы по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда по федеральным дорогам в Хабаровском крае и в Еврейской автономной области ведутся в круглосуточном режиме. На расчистке задействована 91 единица спецтехники - 56 комбинированных дорожных машин, 17 автогрейдеров, самосвалы, экскаваторы и другая техника.

Проезд по дорогам остается главной проблемой после снегопадов. Как уточняется на сайте регионального правительства, движение в районах ограничено по дорогам село Переяславка - село Аргунское, Комсомольск-на-Амуре - поселок Солнечный - поселок Горин, Комсомольск-на-Амуре - Амурск - село Ачан, село имени Полины Осипенко - поселок Бриакан - поселок Березовый, Советская Гавань - поселок Ванино, село Селихино - Николаевск-на-Амуре с подъездами на поселки Озерпах и Аэропорт, Комсомольск-на-Амуре - поселок Березовый и по направлению на Чегдомын.

В крае продолжают ликвидировать последствия снежного циклона. За сутки властям и энергетикам удалось подключить шесть из девяти поселений, остававшихся без света. Сейчас перебои с электроснабжением отмечаются в поселке Березовый и в селе Болен в Солнечном районе, а также в селе Чумикан в Тугуро-Чумиканском районе.

Синоптики передают, что пока на территории Хабаровского края сохраняется неустойчивая погода, местами ожидаются осадки различной интенсивности. Наиболее неблагоприятная метеообстановка складывается на территории Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов, где ожидается сильный снег, метель. Усиление ветра на Охотском побережье может составить до 22-27 м/с.