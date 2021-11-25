Общее число летальных исходов за все время пандемии в ФРГ превысило 100 тыс.

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии составило 100 119. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

За прошедшие сутки в стране от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, умер 351 пациент. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в ФРГ за минувшие 24 часа возросло на 75 961, что стало очередным максимумом за все время пандемии. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5 573 756 жителей ФРГ. Выздоровели 4 744 400 человек.

Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время достиг нового рекордного значения и составил 419,7. Накануне данный индекс равнялся 404,5. Месяц назад он составлял 110,1. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тысяч жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 5,74.

В последние недели заболеваемость COVID-19 в Германии стремительно растет. 18 ноября и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой был принят новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции.

Если раньше основным критерием при выборе ограничительных мер со стороны властей был семидневный показатель заболеваемости, то теперь решающим фактором является индекс госпитализации. В связи с этим в стране вводятся три различных уровня заполненности клиник (три, шесть и девять), в соответствии с которыми будут утверждаться те или иные ограничения. Кроме того, согласно решению властей, все работники сферы ухода за престарелыми и инвалидами должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.