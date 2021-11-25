Премьер Соломоновых Островов призвал граждан прекратить акции протеста в столице

СИДНЕЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Соломоновых Островов призвали протестующих граждан к сдержанности после беспорядков в столице островного государства Хониаре. Об этом в четверг сообщила радиостанция Radio New Zealand.

Премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре выступил с обращением к населению, призвав прекратить акции протеста и пообещав наказать зачинщиков беспорядков. "Я заверяю, что лица, ответственные за разрушения и беспорядки, будут привлечены к ответственности и испытают на себе всю строгость закона", - заявил премьер, отметив, что въезд и выезд в столицу будут перекрыты на 36 часов, чтобы полиция могла восстановить порядок на улицах и выявить нарушителей.

По мнению Согаваре, зачинщики беспорядков в Хониаре "манипулируют многими людьми, чтобы расколоть общество". "Они намеревались уничтожить нашу нацию и подорвать доверие народа, которое мы так долго завоевывали. Очень жаль, что многие [граждане] позволили нескольким недобросовестным лицам ввести себя в заблуждение", - отметил премьер.

Как передает газета Solomon Times, лидер оппозиционной Демократической партии Мэтью Уэйл предложил главе правительства немедленно подать в отставку ради безопасности граждан. "Я призываю премьер-министра поступить правильно и уйти в отставку. Учитывая нынешнюю ситуацию, уйти - это самое лучшее, что можно сделать", - сказал он. Лидер партии назвал причиной протестов "многолетнее пренебрежение нуждами народа и нежелание правительства решать его насущные проблемы", призвав урегулировать кризис исключительно мирными средствами.

24 ноября участники антиправительственной акции протеста в Хониаре попытались взять штурмом здание парламента и подожгли его. После вмешательства органов правопорядка протестующие начали грабить и поджигать магазины, школы и полицейские участки. Сообщается, что акцию организовали и возглавили жители провинции Малаита, расположенной на одноименном острове на востоке архипелага. Они обвиняют власти в нежелании развивать регион и отказе от реализации ряда крупномасштабных проектов на его территории.