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В "Сириусе" проведут первое в РФ исследование по определению превалентности аутизма

Исследование начнется в 2022 году

СИРИУС /Федеральная территория/, 25 ноября. /ТАСС/. Первое в России исследование по определению превалентности (пропорция, которая показывает количество случаев на 1000 человек) расстройства аутистического спектра (РАС) пройдет в университете "Сириус". Исследование начнется в 2022 году, сообщила ТАСС руководитель центра Елена Шмелева.

"Мы, создавая Центр когнитивных исследований в Научно-технологическом университете "Сириус", взяли на себя задачу сопровождения не только одаренных школьников, но и сопровождения разных категорий детей. Исследования по работе с одной из таких категорий детей, детей с расстройством аутистического спектра, РАС, - это большой запрос общества, родителей таких детей, задача для наших экспертов. Исследование начнется с 2022 года", - рассказала Шмелева.

В настоящее время создана большая программа, на основе которой планируют показать важность и социальную значимость этого направления. На старте исследования в "Сириус" для проведения конференции по инклюзивному образованию пригласят представителей различных регионов, чтобы специалисты смогли обменяться опытом и поделиться информацией. "Важно, что здесь мы сможем работать с родителями, на это также есть большой запрос", - добавила Шмелева.

По данным пресс-службы образовательного центра, масштабная оценка превалентности расстройства аутистического спектра среди детей от шести до девяти лет в России будет проводиться впервые, его проведут с помощью скрининга и углубленной диагностики. Также исследователи смогут получить данные о распространенности различных форм, которыми выражается расстройство, об интеллектуальных и языковых нарушениях, симптоматике благодаря специального опросника.

"На основе массива полученных данных [мы сможем] сформировать более точные гипотезы для последующей лонгитюдной работы по выявлению средовых и генетико-средовых факторов этиологии РАС. Кроме научных целей, миссией исследования является улучшение информированности о РАС и создание основы для формирования будущих научно-обоснованных программ скрининга, диагностики, интервенций и образовательных программ", - сообщили в пресс-службе.

По словам Шмелевой, в "Сириусе" создана соответствующая магистерская программа, которая откроется осенью 2022 года. "Мы уверены, что ее партнерами станут многие классические и педагогические университеты", - добавила она.

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