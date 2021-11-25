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Пандемия COVID-19

Израиль разрешил делать тест на антитела вместо ПЦР-теста для въезда в страну

Исследование на антитела должно быть сделано перед вылетом в страну в сертифицированной лаборатории

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом разрешила въезжающим в Израиль гражданам делать тест на антитела за 24 часа до полета вместо ПЦР-теста за 72 часа до вылета. Об этом сообщила в четверг канцелярия премьера.

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"Комиссия министров по борьбе с коронавирусом утвердила в ходе телефонного голосования рекомендацию специалистов министерства здравоохранения обновить правила въезда в Израиль из-за границы и разрешить въезжающим сдавать антиген-тест за 24 часа до вылета в качестве альтернативы нынешним требованиям (ПЦР-тест в течение 72 часов до вылета в Израиль)", - говорится в заявлении.

Государственное израильское радио Kan отмечает, что тест на антитела должен быть сделан перед вылетом в Израиль в сертифицированной лаборатории. По прибытии в еврейское государство прилетающие должны будут сделать, как и раньше, ПЦР-тест в аэропорту Бен-Гурион, указывает радиостанция.

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ИзраильПандемия COVID-19
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