Израиль разрешил делать тест на антитела вместо ПЦР-теста для въезда в страну

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом разрешила въезжающим в Израиль гражданам делать тест на антитела за 24 часа до полета вместо ПЦР-теста за 72 часа до вылета. Об этом сообщила в четверг канцелярия премьера.

"Комиссия министров по борьбе с коронавирусом утвердила в ходе телефонного голосования рекомендацию специалистов министерства здравоохранения обновить правила въезда в Израиль из-за границы и разрешить въезжающим сдавать антиген-тест за 24 часа до вылета в качестве альтернативы нынешним требованиям (ПЦР-тест в течение 72 часов до вылета в Израиль)", - говорится в заявлении.

Государственное израильское радио Kan отмечает, что тест на антитела должен быть сделан перед вылетом в Израиль в сертифицированной лаборатории. По прибытии в еврейское государство прилетающие должны будут сделать, как и раньше, ПЦР-тест в аэропорту Бен-Гурион, указывает радиостанция.