Более 40 краснокнижных соколов выпустят на волю в алтайском нацпарке до 2025 года

ТАСС, 25 ноября. Более 40 краснокнижных соколов-балобанов, выращенных и попавших в неволю, выпустят до конца 2025 года в дикую природу Алтая в рамках проекта по восстановлению популяции, сообщила ТАСС в четверг замдиректора Сайлюгемского национального парка Валентина Зяблицкая.

С 2021 года впервые в Республике Алтай на территории Сайлюгемского нацпарка начали реализацию проекта по восстановлению популяции краснокнижных соколов-балобанов. За первый год на волю выпущено 12 соколов. В их числе потомство птиц, конфискованных таможенниками при попытке вывезти за пределы России. Предварительно птицы проходят подготовку в облеточных вольерах, а также обучаются навыкам охоты.

"В 2022 году мы планируем продолжить реализацию проекта. Всего в течение четырех ближайших лет планируется выпустить в национальном парке не менее 40 взрослых птиц, а также несколько птенцов из расчета по 10-12 птиц ежегодно", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что с 2022 года впервые на волю будут отпускать птиц, оснащенных GPS-датчиками, благодаря которым у ученых и экологов появится возможность отслеживать их перемещения.

"Мы планируем выпускать разновозрастных птиц уже проверенными способами, в том числе методом хекинга. На наш взгляд, это оптимальный промежуточный этап для адаптации между питомником, откуда поступают балобаны, и дикой природой. Кроме того, в следующем году появится возможность расширить процесс самого наблюдения: наши хищные "выпускники" будут оснащены GPS-датчиками, которые позволят отслеживать их дальнейшую судьбу", - процитировала собеседница агентства директора нацпарка Дениса Маликова.

В январе 2021 года Сайлюгемский нацпарк объявил о начале долгосрочной программы восстановления численности сокола-балобана совместно с питомником редких птиц "Алтай Фалькон", центром реабилитации редких птиц "Тайгун", общественной организацией помощи диким животным "Ноев ковчег", туроператором "Царская псовая охота". Птенцы и взрослые особи, выращенные в Алтайском крае, будут выпускаться на территории Республики Алтай. Ранее птенцов выпускали только на территории Алтайского края.

Большая часть мировой популяции балобанов гнездится в Азии. По оценкам орнитологов, за последние 20 лет численность вида сократилась вдвое: в России обитает не более 1 200 гнездящихся пар. Только в России на границе республик Алтай и Тува обитают уникальные балобаны темной окраски, практически полностью уничтоженные браконьерами. Основная причина сокращения популяции - нелегальный отлов с целью контрабанды, преимущественно в арабские страны, где популярна соколиная охота.