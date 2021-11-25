Россияне назвали самые желанные подарки от работодателя на Новый год

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники российских компаний назвали деньги самым желанным подарком от работодателя на Новый год. Об этом сообщается в результатах онлайн-опроса сервиса "Зарплата.ру", проведенного среди 2 103 респондентов со всех регионов страны в период с 18 по 23 ноября.

По данным исследования, самыми желанными подарками от работодателей на Новый год респонденты назвали деньги (34%), а также подарочные сертификаты в магазины или салоны красоты (31%), самыми бесполезными - сувениры (35%) и сладости (26%). Среди наиболее популярных корпоративных подарков, которые сотрудникам компаний доводится получать, - сладости и алкоголь (32%), сувениры (21%), подарочные сертификаты (19%), деньги (13%).

В 7% компаний для сотрудников каждый год разрабатывают и производят что-то оригинальное. Средний бюджет на корпоративный подарок к Новому году респонденты оценили в 1 500 рублей.

Большинству (71%) россиян работодатели ежегодно дарят новогодние подарки. При этом в 41% компаний также принято дарить подарки и детям сотрудников - чаще всего это конфеты или билеты на новогодние мероприятия.

В "Тайного Санту" в России принято играть в 12% компаний, причем чаще анонимно подарками обмениваются в небольших организациях, где на это нет специально отведенных средств. Коллеги преимущественно дарят друг другу ароматические свечи, елочные игрушки, домашнюю утварь, сувениры, канцелярию. По данным исследования, стоимость такого подарка обычно не превышает 500 рублей.