В Приморье создали уникальную интерактивную карту для анализа лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Интерактивная карта для анализа лесных пожаров, основанная на данных о подобных ЧП за 10 лет, создана в Приморье. Данный ресурс не имеет аналогов, над его созданием работали специалисты краевого Минлесхоза и WWF России.

"Эта карта интерактивная, она расположена на сайте министерства лесного хозяйства. Эти данные имеют более широкое применение, чем просто противопожарное обустройство. Карта горимости позволит нам при планировании лесовосстановительных работ сверяться, понимать, где результат и эффективность лесовосстановления может быть обеспечен, там, где мы можем быть уверенны, что лесные культуры не сгорят", - сообщил журналистам в четверг исполняющий обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства региона Евгений Чувасов.

Директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов отметил, что карта не просто показывает места, где происходили пожары, но и позволяет анализировать данные.

"Сам проект заключался в том, что мы взяли спутниковые снимки, на них очень отчетливо видны контуры пожаров уже пройденных. Спутниковые снимки мы брали архивные, с 2010 года по 2020 год. Все лесные и природные пожары, которые происходили за этот период на территории Приморского края, были оцифрованы. Для каждого из них был создан отдельный контур, и все эти контуры могут быть использованы в геоинформационных системах", - разъяснил Чувасов, отметив, что эти данные имеют и научный интерес.

Он рассказал, что ресурсы по тушению пожаров в регионе ограничены, специалистов все время перебрасывают к очагам. "Имея информацию о многолетней горимости, о рисках возникновения пожаров и потенциальном ущербе, который этот пожар может принести, мы можем оптимизировать и численность авиаотделений, оптимизировать маршруты авиапатрулирования", - добавил Чувасов.

По словам исполняющего обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства, аналогов карты не существует. "Нами оцифровано более 38 тыс. пожаров природных и лесных. И это, я думаю, что первый такой прецедент на уровне целого субъекта РФ", - добавил он. Осипов уточнил, что карта будет обновляться ежегодно, в январе-феврале в нее будут внесены все данные за прошлый календарный год.