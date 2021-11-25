{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Еврокомиссар сообщила, что ЕС скоро изменит правила пересечения своих границ из-за ковида

Как отметила Стелла Кириакидес, "зима будет очень тяжелой"

МАДРИД, 25 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что правила пересечения границ ЕС будут изменены в ближайшее время из-за ситуации с распространением коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Зима будет очень тяжелой, - отметила она в опубликованном в четверг интервью испанской газете La Razon. - В декабре и январе будет большая нагрузка на больницы". По словам еврокомиссара, странам, где от ковида вакцинировано меньше 80% населения, придется принять серьезные меры для сдерживания инфекции.

"Через несколько дней будут изменены правила для пересечения границ ЕС", - заверила Кириакидес, не уточнив, о каких именно изменениях идет речь. Она вновь обратила внимание на важность вакцинации от ковида. "А дальше каждое государство суверенно, чтобы принять решительные меры", - подчеркнула еврокомиссар.

Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Областной парламент Колымы поддержал проект о QR-кодах в общественных местах
По мнению региональных депутатов, проект федерального закона призван урегулировать порядок предоставления гражданам услуг в случае распространения COVID-19 и повысить статус и роль санитарных врачей
Читать полностью