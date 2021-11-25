Еврокомиссар сообщила, что ЕС скоро изменит правила пересечения своих границ из-за ковида

МАДРИД, 25 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что правила пересечения границ ЕС будут изменены в ближайшее время из-за ситуации с распространением коронавируса.

"Зима будет очень тяжелой, - отметила она в опубликованном в четверг интервью испанской газете La Razon. - В декабре и январе будет большая нагрузка на больницы". По словам еврокомиссара, странам, где от ковида вакцинировано меньше 80% населения, придется принять серьезные меры для сдерживания инфекции.

"Через несколько дней будут изменены правила для пересечения границ ЕС", - заверила Кириакидес, не уточнив, о каких именно изменениях идет речь. Она вновь обратила внимание на важность вакцинации от ковида. "А дальше каждое государство суверенно, чтобы принять решительные меры", - подчеркнула еврокомиссар.