Областной парламент Колымы поддержал проект о QR-кодах в общественных местах

ТАСС, 25 ноября. Депутаты Магаданской областной думы поддержали изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемическом благополучии, которые вводят использование QR-кодов, сообщается в четверг на сайте областного парламента.

"Колымские парламентарии выразили поддержку поправкам в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Изменения направлены на урегулирование порядка предоставления гражданам услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции, порядка уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя COVID-19 и повышение статуса и роли санитарных врачей", - говорится в сообщении.

О законопроекте

Проект закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.