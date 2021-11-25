Клеточный иммунитет после вакцинации "Спутником М" был сформирован у 93,2% добровольцев

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Клеточный иммунитет после вакцинации препаратом от ковида для подростков "Спутник М" сформирован у 93,2% добровольцев, следует из инструкции к вакцине.

"Иммунизация препаратом "Гам-ковид-вак-М" формирует антиген - специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев", - говорится в тексте.

Противопоказаниями к вакцинации "Спутником М" являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные, неинфекционные болезни. Вакцинация препаратом может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболевания и злокачественными новообразованиями.

"Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующий групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относится к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями", - говорится в инструкции.

Согласно документу, "нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в клинических исследованиях, а также исследованиях других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней".