Турбизнес в Иркутской области просит разрешить движение транспорта по льду Байкала

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Представители туротрасли Иркутской области, где в 2020 году запретили выезд транспорта на лед вне ледовых переправ, обратились к руководству регионального главка МЧС с просьбой содействовать в смягчении ограничения и добиться разрешения передвигаться транспорту по ледовым турмаршрутам на Байкале.

В декабре 2020 года в Иркутской области постановлением правительства региона внесли изменения в правила охраны жизни людей на водных объектах и запретили транспортным средствам передвигаться по льду вне официальных ледовых переправ. Это осложнило организацию зрелищных мероприятий на льду Байкала и экскурсий.

"Мы просим вашей поддержки, чтобы мы вместе с вами обосновать председателю правительства региона вернуться к той [прежней] редакции постановления. В части автомобилей, я понимаю, здесь мы, наверное, ничего сделать не сможем, если только не утвердим определенные маршруты, ведь по переправе же автомобилям разрешено передвигаться. Попросим вашей поддержки, совместно напишем обращение на имя председателя правительства региона о том, что необходимо доработать и внести изменения в постановление", - обратилась к представителям МЧС в ходе круглого стола в четверг председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева.

Соучредитель туркомпании "Байкалика" Алексей Стрелюк сообщил, что сейчас представители туротрасли формируют карту турмаршрутов по льду Байкала, чтобы предложить властям утвердить эти направления как разрешенные для передвижения транспорта.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Зимний Байкал широкого известен чистым и прозрачным льдом. Он привлекает не только туристов со всего мира, но и организаторов различных зрелищных мероприятий, в том числе автомобильных гонок. Пик зимнего туристического сезона приходится на период с середины февраля до конца марта, когда лед на озере крепкий и по нему можно передвигаться.