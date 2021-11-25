Концентрация нефтепродуктов в водоемах Красноярского края снизилась

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Снижение концентрации нефтепродуктов и тяжелых металлов зафиксировано в 2021 году в водоемах Норильского промышленного района после разлива дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске в мае 2020 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства края со ссылкой на замминистра экологии региона Юлию Гуменюк.

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания "Норникеля") разрушился. Вылилось 21 тыс. тонн нефтепродуктов, из которых 6 тыс. тонн попало в грунт, а 15 тонн - в водоемы.

"Результаты исследований показали, что в водоемах, расположенных по течению аварийного разлива, наблюдается снижение концентрации нефтепродуктов и тяжелых металлов. Это результат серьезной работы, проводимой, в том числе и предприятием, по восстановлению экосистемы территории. Мы продолжим наблюдения водных объектов Норило-Пясинской системы и будем предпринимать дополнительные меры по улучшению экологической обстановки на территории", - цитирует пресс-служба Гуменюк.

Отбор образцов воды проводится второй год подряд. Пробы брались в ручье Безымянный, рек Далдыкан, Пясина, Амбарная и озера Пясино и исследовались в лаборатории. Так, согласно данным центра мониторинга окружающей среды, в 2021 году в районе истока реки Пясина не фиксировали превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов, в то время в прошлом году были трижды зафиксированы превышения в 1,5-2,6 раза.

Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. "Норникель" полностью ее оплатил. Летом 2020 года после разлива сообщалось, что общая площадь загрязнения достигла 180 тыс. кв. м.