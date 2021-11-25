Новосибирские депутаты поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

"Решение принято", - сказал он. За проголосовали 45 депутатов, против - 12, девять человек воздержались.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова в ходе своего выступления сообщила, что в области, как и во всей стране, сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом. По ее словам, введение QR-кодов должно стать временной мерой до достижения высокой иммунизации путем вакцинации. "А до тех пор мы с вами будем переживать и пятую, и шестую, и десятую волну", - сказала она.

В свою очередь главный врач новосибирской областной клинической больницы, депутат регионального парламента Анатолий Юданов подчеркнул, что из-за тяжелой ситуации с коронавирусом сильно страдает доступность медицинской помощи по другим направлениям. Так, по его словам, в 2021 году 2,5-3 тыс. пациентов в регионе не смогли получить плановую помощь.

С 12 октября в области введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от COVID-19 обязали также курьеров и работников гостиниц. Кроме того, с 30 октября в регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий, с 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирской области остается сложной, ежедневно диагноз ковид подтверждается почти у 400 человек. По данным оперативного штаба на утро 24 ноября, в регионе зарегистрированы 80 352 случая заражения коронавирусом (+394 за сутки), в том числе у 8 320 детей. 56 816 пациентов выздоровели (+ 98 за сутки).