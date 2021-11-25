Голикова поручила разработать меры по противодействию жесткому обращению с пожилыми

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила МВД совместно с министерствами и ведомствами сформировать рабочую группу по разработке комплекса мер по профилактике и противодействию жестокому обращению с пожилыми людьми. Разрабатываемые группой меры должны включать организацию горячей линии помощи пожилым людям, говорится в опубликованном в четверг протоколе поручений по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

"МВД России совместно с Минпросвещения России, Минцифры России, Минтрудом России, Минздравом России, Роскомнадзором, Росмолодежью, заинтересованными членами совета и общественными организациями при участии Генеральной прокуратуры, Минюста России сформировать рабочую группу по разработке комплекса мер по профилактике и противодействию жестокому обращению с пожилыми людьми", - говорится в документе.

Отмечается, что рабочая группа должна быть сформирована к декабрю 2021 года.

Разрабатываемый рабочей группой комплекс мер по профилактике и противодействию жестокому обращению с пожилыми должен включать возможную организацию федеральной горячей линии помощи пожилым людям. Срок исполнения поручения - август 2022 года.

Также поручено Минтруду совместно с членами и экспертами федерального проекта "Старшее поколение" подготовить предложения по развитию инфраструктуры стационарного социального обслуживания, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства к августу 2022 года и проработать предложения по планируемым лицензионным требованиям к стационарным организациям соцобслуживания к маю 2022 года.