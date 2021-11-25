Большинство бюджетных мест в вузах по медспециальностям в 2022 году будут целевыми

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил квоты приема на целевое обучение в вузах на следующий год, сообщила пресс-служба кабинета министров в четверг. В университетах и институтах будут бесплатно учиться будущие медики, специалисты в области радиоэлектронных систем, эксплуатации железных дорог, проектирования авиационных и ракетных двигателей.

Каждый год кабмин на основе заявок от регионов определяет, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности отводится для целевиков. Они поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее трех лет в организации, которая его направила.

В пресс-службе отметили, что "в предстоящем учебном году большинство бюджетных мест по медицинским специальностям останутся целевыми", что "обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства". По специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" доля целевых мест составит 75% (специалитет), а по самым дефицитным направлениям ординатуры - 100%.

В числе таких направлений - "Анестезиология", "Акушерство и гинекология", "Радиология", "Рентгенология", "Детская онкология", "Детская эндокринология", "Кардиология", "Неврология", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Пульмонология", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Бактериология", "Инфекционные болезни", "Скорая медицинская помощь".

В кабинете министров напомнили, что увеличить квоты на целевой набор по медицинским специальностям поручил президент России Владимир Путин по итогам Послания Федеральному Собранию в 2020 году. Это особенно важно для решения кадровых проблем в отдаленных районах и сельской местности.

Среди других направлений одни из самых больших квот выделены для будущих специалистов в области радиоэлектронных систем и комплексов, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов. Доля целевых бюджетных мест по ним составит 70%. Квоты в 60% выделены для специальностей "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей", "Проектирование авиационных и ракетных двигателей", "Самолето- и вертолетостроение", "Испытание летательных аппаратов".