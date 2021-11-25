Губернатор Югры объявила 2022 год в регионе Годом здоровьесбережения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова в четверг объявила 2022 год в регионе "Годом здоровьесбережения".

"Предлагаю объявить 2022 год в Югре - Годом здоровьесбережения. Это будет год для каждого, кто стремится сделать жизнь вокруг себя, в своем доме, в Югре лучше, безопаснее, внедряет гражданские инициативы, технологии в медицине, науке, направленные на сохранение здоровья", - сказала глава региона в ходе отчета о работе регионального правительства за 2021 год.

Планируется, что мероприятия в рамках года будут направлены на популяризацию здорового образа жизни, профилактику заболеваний, формирование экологической культуры и экологически осознанного потребления.

Подводя итоги 2021 года, губернатор отметила, что Югре занимает шестое место среди регионов страны - лидеров с наилучшими показателями по естественному приросту. При этом, по ее словам, пандемия коронавируса отрицательно сказалась на показателе общей смертности, который за восемь месяцев 2021 года увеличился на 16%, а в группах риска вырос на 20-22%.

Глава региона отметила, что в условиях пандемии система здравоохранения Югры работает с колоссальной перегрузкой. "Более 4,5 тыс. медработников в Югре оказывают помощь пациентам с ковидом. В условиях пандемии система здравоохранения Югры работает с колоссальной перегрузкой. Есть факты сбоев в работе регистратур, оказания помощи без задержки", - сообщила Комарова. Она добавила, что за девять месяцев 2021 года проведено почти 11 тыс. телемедицинских консультаций, из которых более 2 тыс. - экстренные.