Тестовая поставка вакцины "Спутник М" планируется в Курскую область в декабре

КУРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Тестовая поставка в Курскую область вакцины от коронавируса, предназначенной для подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно, пройдет в декабре, сообщили ТАСС в четверг в региональном комитете здравоохранения.

Министерство здравоохранения России накануне зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

"Вакцина от коронавируса для детей в Курскую область не поступала, соответствующая нормативная документация, регламентирующая вакцинацию детей, пока тоже Минздравом не доведена до медиков. По прогнозам, этот вопрос должен решиться до конца этого года. В декабре ожидаем тестовую поставку вакцины от коронавируса для детей", - сказали в комитете.

По данным Министерства здравоохранения России, в данный момент более 30 тыс. детей с новой коронавирусной инфекцией получают в РФ медицинскую помощь. С начала пандемии дети составили более 5% всех заболевших. В Курской области с сентября фиксируют заражение коронавирусом в среднем до 150 детей в неделю.

С начала пандемии в Курской области выявлено 74 561 случай заражения коронавирусом, 1 767 пациентов умерли. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 566 тыс. человек, завершили вакцинацию более 513 тыс. жителей. Регион достиг 79% от плана по вакцинации населения от коронавируса.