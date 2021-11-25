В Иркутской области для туротрасли разработали кодекс по сохранению чистоты льда Байкала

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Кодекс ледовых путешественников - свод правил поведения на льду Байкала - разработала одна из туристических компаний Иркутской области и будет распространять его среди представителей турбизнеса и туристов, чтобы научить их сохранять чистоту льда, а также обеспечивать собственную безопасность.

Зимний Байкал привлекает туристов со всего мира. Они приезжают посмотреть на прозрачный лед и ледяные гроты, проводят фотосессии и различные мероприятия. В последнее время среди туристов популярно развлечение, которые называют "Поцелуй Байкала". Во льду делают неглубокую лунку, наливают в нее напиток и пьют из трубочки. Большой турпоток приводит к загрязнению льда и гротов, образуется много мусора.

"Компания взяла на себя очень важную и нужную миссию [по разработке рекомендаций]. И я бы хотела предложить коллегам растиражировать [их]. Хотелось бы предложить информационные аншлаги сделать не только на льду, а, наверное, с Иркутска и с места, где дорога поворачивает на Байкал, начинать готовить туристов к тому, как надо себя вести не только на льду, а вообще на Байкале", - сказала в четверг в ходе круглого стола председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева.

Представитель туристической компании, разработавшей кодекс, сообщила, что он рассчитан на широкую аудиторию: турфирмы, туроператоров, организаторов туров на Байкале, гидов, водителей, туристов. Так, для турбизнеса подготовлены рекомендации о том, где купить биотуалет и как его установить, как организовать пикник и не оставить после него следов и отходов, как организовать "Поцелуй Байкала", чтобы после развлечения лед остался чистым. Среди туркомпаний, гидов и водителей рекомендации распространят в виде памяток, а туристов будут просвещать посредством размещения информационных наклеек в транспорте, на котором они перемещаются зимой по льду Байкала, - это суда на воздушной подушке и УАЗы. Разработан макет наклейки в виде нерпы, которая рассказывает путешественникам правила поведения.

Рекомендации распространят к новому зимнему сезону на Байкале, который начнется в конце декабря - январе. Пик зимнего сезона приходится на период с середины февраля до конца марта, когда лед на озере крепкий и по нему можно передвигаться и кататься на коньках.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. В 1996 году озеро признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.