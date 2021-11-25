Минздрав планирует сделать полис ОМС цифровым

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в ближайшем будущем может стать цифровым и формироваться автоматически, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Одним из сервисов, который мы планируем реализовать в ближайшем будущем, является цифровой медицинский полис. Это еще одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию быструю и удобную коммуникацию. С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС", - сказал он на XII Всероссийском конгрессе пациентов.

Министр отметил, что документ будет формироваться автоматически вместе с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС либо по заявлению застрахованного, то есть автоматически при рождении или при получении гражданства РФ. "В настоящее время заявление на выпуск полиса ОМС можно оформить в электронном виде, если есть подтвержденная учетная запись на Едином портале государственных услуг", - заключил он.