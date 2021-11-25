Новых случаев заражения ВИЧ в России стало на 30% меньше с 2017 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в РФ с 2017 года по 2020 год снизилось почти на 30% - с 85,8 тыс. человек до 60,3 тыс. При этом работу по улучшению ситуации нужно продолжать, заявил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

"В период действия стратегии [Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции] в нашей стране отмечается стабилизация эпидемической ситуации по ВИЧ, но мы видим, что силы наши не должны ослабевать и мы должны нашу борьбу строить более эффективно и расширять. Согласно данным статистики, в период с 2017 года по 2020 год отмечено устойчивое снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции - от 85,8 тыс. человек в 2017 году до 60,3 тыс. человек в 2020 году. Этот результат стал возможен во многом благодаря продуктивной профилактической работе на всех уровнях", - сказал Мурашко.

Министр также отметил, что Россия сегодня стала одним из мировых лидеров по охвату населения скринингом на ВИЧ. По его мнению, ключевое достижение российского здравоохранения в контексте борьбы с ВИЧ/СПИДом - практически полная элиминация вертикальной передачи инфекции. "При существующей профилактике в более чем в 99% случаев ВИЧ-инфицированные мамы могут родить здоровых детей", - добавил он.

По словам министра, очень важно сегодня доносить до граждан информацию о том, как профилактировать инфекцию, о путях ее передачи и мерах защиты от заражения. "За шесть лет мероприятия, кампании по тестированию на ВИЧ прошли во всех 85 субъектах. В 2021 году Всероссийская акция Минздрава РФ "Тест на ВИЧ: Экспедиция" прошла в 150 городах РФ - от Калининграда до Владивостока. <...> Важно, чтобы люди не боялись проходить тестирование", - заявил глава Минздрава.

Он также поблагодарил всех медицинских работников, которые помогают в борьбе с инфекцией. "Хотелось бы особо отметить работу двух Центров СПИД Хабаровского Края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Специалисты в этих регионах продемонстрировали высочайший стандарт оказания медпомощи, яркий потенциал работы в условиях пандемии коронавируса, за что заслужено отмечены в соответствующих номинациях конкурса Минздрава РФ", - заключил Мурашко.