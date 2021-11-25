МГУ планирует договориться с ректорами США о проведении совместного форума

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. МГУ им. Ломоносова планирует договориться с ректорами из США о проведении совместного форума вузов. Об этом в четверг сообщил ректор университета Виктор Садовничий на междисциплинарном конгрессе, посвященном научному сотрудничеству между Россией и Нидерландами.

"К нам проявил инициативу - в ближайшее время приезжает ректор из Соединенных Штатов, это отдельный ректор, и мы будем договариваться о форуме ректоров с Соединенными Штатами", - сказал Садовничий.

По словам Садовничего, накануне у него состоялось онлайн-общение с одним из ректоров из США, в ходе которого они "договорились о конкретных вопросах".

По его словам, также через несколько недель планируется организовать второй форум ректоров России и Великобритании.

Участником конгресса, который проходит в МГУ, стал посол Нидерландов в РФ Хиллес Бесхоор Плуг, к которому Садовничий обратился с предложением провести форум ректоров двух стран. "Я предлагаю, <…> может быть, обсудить вопрос о проведении такого форума ректоров РФ и Нидерландов, и Союз ректоров готов его провести", - сказал ректор МГУ.

Организаторами конгресса выступили МГУ, Неймегенский университет имени Радбода, посольство Нидерландов в России и Голландский институт в Санкт-Петербурге.