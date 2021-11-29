Бороться с ожирением будут по-новому

Борьба с глобальной эпидемией ожирения стала одной из самых актуальных проблем человечества в XXI веке. Возможные пути ее решения представители властей и экспертных сообществ обсудили во время октябрьского форума "Ожирение, метаболизм и продолжительность жизни", который прошел под эгидой Всероссийского союза пациентов в Москве.

Форум собрал представителей Минздрава России, региональных органов власти, сотрудников Российского Бюро ВОЗ, ведущих специалистов в области эндокринологии, терапии, кардиологии, диетологии, бариатрической хирургии, клинической фармакологии, представителей научного сообщества и фармацевтической индустрии, которые обсудили наиболее эффективные пути решения глобальной проблемы эпидемии ожирения и метаболических заболеваний. Генеральным спонсором форума выступила компания "Ново Нордиск".

По данным ВОЗ, сегодня каждый третий человек на планете имеет лишний вес: проблему ожирения, метаболического здоровья и сопутствующих заболеваний неслучайно называют "эпидемией XXI века". Наиболее удобной формулой, по которой можно проверить наличие ожирения, является индекс массы тела (ИМТ). Он рассчитывается как отношение массы тела к квадрату роста в метрах (кг/м²). Об избыточном весе говорит значение выше 25, об ожирении - выше 30.

Лишние килограммы негативно влияют на здоровье, увеличивая риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, бесплодия, и даже могут сократить продолжительности жизни, а потому представляют глобальную угрозу для всего человечества: из-за заболеваний, связанных с избыточным весом, погибают более 2,8 млн человек ежегодно.

В странах Европы уровень распространения ожирения колеблется на уровне 15–25% среди взрослого населения. Что касается России, то ожирение выявлено у 21,6% взрослых, а избыточный вес в целом имеют 40% наших соотечественников. Российские женщины страдают лишними килограммами чаще мужчин (каждая третья против каждого пятого). Всего в мире, по данным ВОЗ, избыточный вес имели 1,9 млрд людей старше 18 лет к 2016 году. С 1975 года их количество выросло как минимум втрое.

Риск развития некоторых хронических заболеваний часто ассоциируют с избыточной массой тела. Высокий ИМТ, согласно исследованиям, указывает на риск развития болезней сердца и сосудов и зачастую провоцирует сахарный диабет второго типа. По экспертным оценкам, около 90% людей, страдающих этим заболеванием, имеют избыточную массу тела или ожирение.

Как города связаны с лишним весом

Среди основных причин роста эпидемии ожирения можно назвать урбанизацию и снижение физической активности, преимущественно связанное с сидячей работой и развитием транспортной системы, а также потребление высококалорийных продуктов. Обилие простых, легко усваиваемых блюд и полиненасыщенных жиров в рационе - один из легких путей к набору веса.

В сельской местности, на первый взгляд, количество жителей с высоким ИМТ должно быть меньше: здесь люди чаще заняты физическим трудом, проводят больше времени на свежем воздухе, их не так плотно окружают рестораны быстрого питания и пункты проката электросамокатов. Однако данные исследования, опубликованного в журнале Nature, говорят об обратном: в среднем горожане набирают вес не быстрее жителей сельской местности. С 1985-го по 2017 год более 55% прироста ИМТ пришлось на тех, кто живет за городом.

Оздоровить городскую среду может переустройство системы общественного питания. Так, исследования показывают, что наличие фастфуда в шаговой доступности повышает риск развития лишнего веса у местных жителей. Доказано, что люди, живущие в местах, где много ресторанов быстрого питания, более склонны к развитию сахарного диабета второго типа. Наличие обычных ресторанов рядом с домом при этом либо вообще не влияет на лишние килограммы, либо вовсе приводит к обратным, положительным результатам.

Выборочное наблюдение Росстата, проведенное в 2018 году, показало, что в расчете на 10 тыс. жителей самую низкую концентрацию фастфудов среди российских городов показывает Москва: здесь их всего три в расчете на 10 тыс. человек, в то время как в других городах варьируется в районе 6–7. Этим объясняется меньшее - в сравнении с остальной Россией - потребление москвичами калорий (2320 килокалорий против 2920) и сахара (21,3 кг против 31,1 кг в год).

Социологическое исследование, проведенное КБ Стрелка и "Ново Нордиск" в рамках глобальной программы "Города побеждают диабет", показало, что москвичи больше жителей других городов заинтересованы в точках общепита с полезной едой.

"В числе факторов, способствующих профилактике ожирения, помимо привычки вести здоровый образ жизни, нельзя недооценивать и роль здоровой городской среды, - отмечает генеральный директор ООО "Ново Нордиск" Сергей Решетников. - К сожалению, локальные особенности влияния городской среды пока недостаточно изучены. Глобальная программа „Города побеждают диабет“, запущенная „Ново Нордиск“ и партнерами в 2014 году и стартовавшая в Москве в июле 2021 года, ставит целью изучение барьеров и факторов риска в городской среде, мешающих профилактике и борьбе с ожирением и сахарным диабетом".

Среди других важных пунктов программы - появление в городах условий для стимулирования поддержания физической активности путем создания элементов городской планировки с высоким индексом пешеходной доступности. Еще один элемент - развитие зеленых зон. Доказано, что проживание рядом с ними снижает риск ожирения и сахарного диабета. В зеленых зонах невысокий уровень шума, они располагают к прогулкам и физической активности, что также способствует снижению веса.

В целом для создания здоровой среды в городах необходимо привлекать специалистов самых разных отраслей. И конечно, такие изменения сложно представить без участия городских властей.

Как эпидемия ожирения отражается на детях

Во многом проблема лишнего веса у детей недооценена: если раньше это было проблемой стран с высоким уровнем дохода, то в настоящее время она захватила почти весь мир. До пяти лет избыточным весом, по данным ВОЗ, страдает 41 млн детей, а среди группы 5–19 лет - 340 млн. С 2000 года число детей с ожирением в Африке выросло на 50%.

Долгосрочный эффект этой тенденции сложно оценить еще и потому, что лишний вес, набранный в детском возрасте, может перейти и во взрослую жизнь. Так, в России каждый пятый ребенок имеет избыточный вес или ожирение, у половины из этих детей лишний вес может сохраняться и во взрослом возрасте.

Спикеры единогласно сошлись во мнении, что проблема лишнего веса должна перестать быть проблемой каждого конкретного человека. Ведь заболевания, к которым он приводит, влияют на качество жизни людей, их трудоспособность, повышают расходы системы здравоохранения и в целом отражаются на благосостоянии государства. Поэтому решать эту проблему эффективнее всего на государственном уровне.

Переломить сложившийся тренд можно комплексными мерами: необходимо улучшить диагностику, в том числе расширить скрининговые программы раннего выявления избыточной массы тела и ожирения, предоставить доступ к инновационной терапии, актуализировать клинические рекомендации по диагностике и лечению ожирения, разработать клинические рекомендации по избыточной массе тела, создать систему профилактики и маршрутизации пациентов. Конкретные предложения представители экспертного сообщества обсудили во время форума "Ожирение, метаболизм и продолжительность жизни".

Например, чтобы приобщать детское население к здоровому образу жизни, необходимо реализовывать в школах и детских садах программы по снижению и профилактике факторов риска развития ожирения у школьников и дошкольников. Для детей, которые с ним уже столкнулись, должны быть доступны самые инновационные методики лечения. Ситуация уже начинает меняться: в лечебных учреждениях всей страны введено обязательное внесение ИМТ ребенка в амбулаторные карты и постановка на диспансерный учет детей с ожирением.

Как считает научный руководитель Института детской эндокринологии "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ, академик РАН Валентина Петеркова, проблему детского ожирения невозможно решить без привлечения администрации школ, департаментов образования, социальных структур и без широкого круга медицинских специалистов. "Ожирение вносит огромный вклад в уменьшение продолжительности жизни. Прежде всего нужно, чтобы врачи и население усвоили, что ожирение - это болезнь. Это глобальная межведомственная проблема. Без помощи школы, департамента образования, социальных структур, комплексного подхода всех медицинских специалистов ее не решить. Важно вести просветительскую деятельность. На это должны быть направлены основные усилия", - рассказывает Валентина Петеркова.

Кроме того, участники форума отметили необходимость дополнения диагностических исследований в рамках диспансеризации и профосмотров. В частности, звучали предложения о повсеместном расширении программ скрининга различных заболеваний и метаболических нарушений, в том числе для раннего выявления аномалий, связанных с метаболическими изменениями. Облегчить доступ пациентов к инновационной терапии ожирения возможно, если включить современные препараты в программу госгарантий оказания бесплатной медпомощи, что наиболее актуально для людей с морбидным ожирением.

В сложившейся ситуации вопросы профилактики лишнего веса заслуживают первостепенного внимания с точки зрения обновления клинических рекомендаций терапии ожирения у детей и взрослых.

В ходе форума эксперты обсудили множество путей решения проблемы ожирения и анонсировали подготовку дорожной карты, куда войдут конкретные предложения по изменению законодательства и выработке мер по профилактике и лечению ожирения. Одно из самых важных предложений - внести ожирение в список социально значимых заболеваний, чтобы акцентировать внимание на медицинских, социальных и экономических последствиях этой патологии, разработать специальные государственные программы для оказания помощи таким пациентам. Об этом сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Как считает заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ, директор Института клинической эндокринологии человека, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина, важно не допустить ожирения у тех, у кого его нет, и помочь преодолеть тем, кто уже страдает от него.

"Сегодня существует проблема недодиагностики ожирения как болезни. Такой диагноз поставлен менее трети людей, имеющих это заболевание, - отмечает Трошина. - И многие врачи, и многие пациенты не воспринимают ожирение как заболевание. Поэтому от момента заболевания до обращения к врачу в среднем проходит около восьми лет. Позднее обращение делает очень актуальной проблему информированности населения о важности и, по сути, смертельности ожирения, которое убивает чаще, чем курение".